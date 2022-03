Calciomercato Juventus, il tecnico sbotta: svolta improvvisa per la firma

Calciomercato Juventus, il tecnico spinge per la sua firma: parti in contatto per trovare la quadra definitiva.

Sono tanti i nodi contrattuali ancora da sciogliere. Ne sa qualcosa la Juventus, che si appresta a salutare Paulo Dybala, al quale non sarà rinnovato il contratto in scadenza nel 2022. Da capire l’esito delle contrattazioni per i vari Perin, Cuadrado, Bernardeschi e De Sciglio, con i bianconeri che monitorano diverse piste per provare a puntellare una rosa che ha palesato qualche lacuna di troppo in zone nevralgiche del campo.

I fari della “Vecchia Signora” sono inevitabilmente proiettati su quello che sta succedendo in casa Barcellona; i blaugrana, infatti, sono intenti ad intavolare trattative per il rinnovo di diversi calciatori accostati – direttamente o indirettamente – alla compagine di Allegri. Oltre ai vari Sergi Roberto e Dembele, ci sono altre due “matasse” da sbrogliare: la prima è quella che porta a Gavi, per il quale, però, i catalani possono far valere una clausola rescissoria da circa 50 milioni di euro, mentre la seconda è quella che porta dritti a Ronald Araujo, assolutamente rivitalizzato dalla cura Xavi, che ne ha fatto il perno della sua difesa.

Calciomercato Juventus, Xavi rompe gli indugi: vuole il rinnovo di Araujo

Il classe ’99, che in questa stagione ha collezionato 33 presenze, mettendo all’attivo anche 4 reti, è legato al Barça da un contratto in scadenza nel 2023. Fino ad ora, a dispetto degli attestati di stima profusi da Laporta, le trattative non hanno portato ad alcuna fumata bianca. Come riferito da Onze Tv3, Xavi in persona starebbe spingendo affinché le parti possano trovare l’intesa definitiva, dal momento che il neo tecnico del Barcellona considera il gioiello cresciuto nelle giovanili del Rentistas una pedina su cui fondare il progetto di ricostruzione di una squadra che già nel girone di ritorno del campionato in corso sta fornendo prestazioni assolutamente entusiasmanti, con l’obiettivo, neanche troppo velato, di andare il più avanti possibile anche in Europa League. Per Araujo, la Juve si è limitato a dei sondaggi esplorativi, con lo United che, invece, sarebbe il club maggiormente interessato al difensore centrale, almeno stando alle indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra.