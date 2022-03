Calciomercato Juventus, incontro per Rudiger: si chiude ad una condizione

Calciomercato Juventus, blitz per Rudiger: la svolta si potrebbe concretizzare ad una sola condizione. As svela tutto.

Nel novero dei possibili colpi con cui rinforzare il pacchetto arretrato, la Juventus ha messo in cima alla lista dei suoi desideri Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea.

Il tedesco, dopo aver aspettato una mossa da parte dei Blues – costretti a barcamenarsi nelle note vicissitudini economiche – finanziarie, ha cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca di una soluzione intrigante. Dopo il dietrofront del Real Madrid, che ha deciso di virare verso altri obiettivi, e il mancato blitz del Bayern Monaco, che per adesso non ha mai seriamente affondato il colpo, la Juventus si è fatta viva concretamente con l’entourage del tedesco, le cui richieste contrattuali, però, inducono ad agire con i piedi di piombo. Stando a quanto trapela dall’Inghilterra, infatti, l’ex Roma chiederebbe un ingaggio da circa 10 milioni di euro, cifra che evidentemente i bianconeri non hanno messo sul piatto. E così, il tam tam mediatico continua.

Calciomercato Juventus, Barcellona-Rudiger: ecco la situazione

Quest’oggi, Sky.de ha documentato l’incontro – avvenuto nella serata di ieri – tra gli agenti del tedesco e i vertici dirigenziali del Barcellona: una riunione fiume, durata circa 3 ore, nel corso della quale anche i blaugrana avrebbero tastato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione. Tuttavia, come riferito da Javi Miguel, giornalista di As, ora come ora Rudiger non rappresenta un’opzione concreta per i catalani; potrebbe diventarlo, però, in caso di addio di uno tra Pique ed Araujo, scenario che in casa Barça non prendono attualmente in considerazione. Nel corso del blitz con l’agente di Rudiger, il discorso molto probabilmente si sarebbe allargato, toccando anche altri calciatori. L’interesse del Barça nei confronti del Campione d’Europa c’è, ma per il momento la pista è ancora piuttosto fredda: un’ottima notizia per Cherubini, che a questo punto potrebbe con un colpo “gobbo” portare la trattativa nei binari più congeniali per la Juventus.