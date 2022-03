Calciomercato Juventus, Sarri ha detto sì: si chiude a 15 milioni di euro

Calciomercato Juventus, svolta Sarri: l’affare si chiude a 15 milioni di euro. Il prezzo è già stato fissato: i dettagli.

Uno sguardo al presente, ma anche uno rivolto al futuro. In questa duplice prospettiva si snoda – ormai da anni – il calciomercato della Juventus, volto ad essere competitivo nell’immediato, ma allo stesso tempo regalare una base solida anche in prospettiva. E così, dopo essersi aggiudicato uno dei 5 bomber più forti in circolazione, i bianconeri si muovono anche tra i pali. Il contratto di Szczesny è di quelli corposi, con l’opzione Donnarumma che, però, continua a restare sullo sfondo, pur nelle difficoltà del caso.

Come riferito da “Il Corriere dello Sport”, la “Vecchia Signora” continua a restare vigile anche sulla situazione legata a Marco Carnesecchi, estremo difensore di proprietà dell’Atalanta – ma attualmente in prestito alla Cremonese, dove si sta confermando come uno dei migliori interpreti del suo ruolo, almeno in prospettiva. Tuttavia, sulle sue tracce ci sono anche Fiorentina e Lazio, con Maurizio Sarri che ne avrebbe già avallato l’acquisto: la trattativa, però, non si preannuncia delle più semplici, alla luce della valutazione del classe ‘2000 nativo di Rimini, che si attesta sui 15 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, la Lazio fa sul serio per Carnesecchi: spunta l’alternativa

Cifra sicuramente importante, motivo per il quale i biancocelesti stanno valutando diverse opzioni, che al momento sono considerate alternative a Carnesecchi. Una delle opzioni più intriganti porta dritti al Psg, squadra nella quale milita Sergio Rico, quest’anno in prestito al Maiorca. Fari puntati anche su Provedel, che potrebbe ricoprire il ruolo di secondo portiere, al posto di Reina. Situazione dunque da monitorare, in quanto gravida di possibili conseguenze a stretto giro di posta.