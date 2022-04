Calciomercato Juventus, Zaniolo “silurato” | Nuovo erede di Dybala

Calciomercato Juventus, Zaniolo silurato: Cherubini non sarebbe convinto di alcune cose, e allora ecco chi potrebbe essere l’erede di Dybala

Le grandi manovre sono partite nel momento in cui la Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto di Dybala. Una situazione che quindi in casa bianconera si conosceva da tempo, e che ha portato poi all’ufficialità nelle scorse settimane. Ma senza dubbio Cherubini stava già pensando a quello che dovrebbe essere il sostituto del numero 10.

Il nome ovviamente è quello di Nicolò Zaniolo, secondo tutti. Anche se come riporta tuttojuve.com, la società piemontese non sarebbe convinta della tenuta fisica del calciatore. Ed è per questo che la richiesta di 60 milioni di euro che Pinto dovrebbe fare nel momento della reale trattativa, non dovrebbe essere accolta dalla Juventus che, per questo motivo, potrebbe decidere di lasciar perdere l’azzurro – che sembra anche in rotta di collisione con Mourinho – e puntare decisamente verso un altro obiettivo.

Calciomercato Juventus, tutto su Raspadori

Sì, perché l’altra pista ovviamente è quella che porta a Raspadori del Sassuolo. E sarebbe questa che potrebbe diventare la principale se le condizioni della Roma non cambiassero nel corso delle prossime settimane e dei prossimo mesi. A quelle cifre, con i problemi che hanno colpito l’attaccante giallorosso nel corso della sua carriera, non se ne farà nulla. Senza dimenticare che anche il contratto è in scadenza e che più passa il tempo più le possibilità di rinnovo diminuiscono. Insomma, ci sono dei paletti da rispettare e molte cose da tenere in considerazione.