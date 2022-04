Juventus-Inter, scoppia il “caso” Dybala | Primo sì a Marotta

Juventus-Inter, il dieci bianconero sarà uno dei grandi protagonisti del derby d’Italia anche per quanto riguarda gli intrecci di mercato.

Ancora poche ore e poi sarà finalmente derby d’Italia. Un incrocio da brividi che stavolta avrà un osservato “speciale”: Paulo Dybala. L’attaccante argentino, come confermato dallo stesso Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa, scenderà in campo dal 1′. Probabilmente di fianco a Vlahovic e Morata: da lui i tifosi si aspettano tanto in una partita che potrebbe catapultare ufficialmente la Juventus nella corsa scudetto.

Lui sogna una prestazione “da Dybala” per mettersi alle spalle tre mesi tormentati. In cui ha frequentato spesso l’infermeria della Continassa ed è apparso visibilmente provato dalla lunga telenovela sul rinnovo del contratto. Rinnovo che, come è stato reso noto ormai da due settimane, non ci sarà. La Joya si appresta infatti a vivere i suoi ultimi due mesi all’ombra della Mole e poi saluterà. Svestirà i panni bianconeri dopo sette stagioni per iniziare una nuova avventura. C’è chi dice che ripartirà dall’estero, chi invece è convinto che continuerà a dispensare giocate d’alta scuola in Serie A. E il club che sembra essere più interessato a lui è proprio l’Inter di quel Beppe Marotta che nell’estate 2015, da direttore sportivo della Juventus, fece di tutto per portare a Torino.

Juventus-Inter, Dybala nerazzurro? Intanto l’argentino dice sì allo “sconto”

Per adesso, intanto, tutto tace. Il giocatore vuole pensare solamente alla Juventus da qui a giugno e dall’ambiente Inter, nel frattempo, è arrivata una pioggia di smentite. Quasi come se Marotta non volesse in alcun modo fare uno “sgarbo” alla sua ex squadra. Ma qualcosa sembra si stia muovendo sottotraccia. Come riporta il giornalista Roberto Dupplicato sul suo profilo Twitter – con tanto di fotomontaggio “marottiano” nella tipica esultanza del dieci argentino – Dybala sarebbe pronto ad accettare l’offerta nerazzurra.

L’Inter smentisce. Marotta smentisce. Ma Dybala all’Inter accetterebbe 8 milioni annui coi bonus. (Sì, all’Inter farebbe lo sconto che ha negato ad Agnelli) pic.twitter.com/tQdOlUDBJ9 — Roberto Dupplicato (@duppli) April 3, 2022

E pur di approdare a Milano si farebbe andar bene anche quegli otto milioni annui più bonus, lo “sconto” che invece aveva negato alla società di Andrea Agnelli.