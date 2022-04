Calciomercato, Zaniolo nel limbo: la Juventus ha già deciso

Calciomercato, la Juventus non perde di vista Nicolò Zaniolo, destinato a infiammare i prossimi mesi e l’imminente campagna acquisti.

Anche i bianconeri sono infatti annoverabili tra le tante squadre della nostra Serie A che necessitino di diversi cambiamenti in vista del prossimo campionato, complici le difficoltà palesate a più riprese durante la stagione ancora in corso.

Dopo lo scacco maturato con l’Inter, gli uomini di Allegri hanno il must di rialzare la testa quanto prima, al fine di consolidare la quarta posizione in campionato, rappresentante un obiettivo non solo fascinoso ma anche economicamente fondamentale.

Agguantata in extremis già lo scorso anno, la Juventus vuole evitare passi falsi che compromettano dunque la qualificazione in Champions League, determinante per garantire alle casse della Vecchia Signora la giusta linfa da investire.

Calciomercato, il punto su Nicolò Zaniolo alla Juventus

Se quasi ogni reparto merita qualche accorgimento più e meno importante, va segnalata soprattutto la questione legata all’attacco. Rinforzatasi a gennaio grazie all’acquisto di uno dei talenti più importanti del panorama calcistico europeo, la zona offensiva rimarrà però a breve orfana di Paulo Dybala.

Fondamentale, dunque, garantire a Vlahovic un degno compagno di reparto, le cui caratteristiche siano ben gradite da mister Allegri. Tra i tanti monitorati, continua a figurare il su citato Zaniolo, il cui futuro è un tabù ancora tutto da risolvere.

Secondo l’odierna edizione di Tuttosport, la Roma sarebbe disposta a privarsi del 22 in caso di un’offerta adeguata ed è consapevole di non poter garantire all’ex Inter cifre di rinnovo contrattuale troppo importanti. Insomma, Tiago Pinto e colleghi non sono disposti a fare grandi sacrifici per trattenere Nicolò ma non se ne priverebbero al contempo nemmeno troppo facilmente.

Stando a quanto si legge, infatti, la Juve sta valutando bene tutti i fattori, economici e non solo. Il prezzo è sempre quello, compreso tra i 50 e i 60 milioni di euro.