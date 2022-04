Calciomercato Juventus, bomba Cuadrado: cambiano le cifre

Calciomercato Juventus, il futuro di Juan Cuadrado adesso è deciso: cambiano le cifre per l’esterno colombiano.

Calciomercato Juventus, Cuadrado giuro eterno amore ai bianconeri. Il colombiano vuole rimanere a Torino e pertanto la sua situazione rimane tutt’altro che compromessa. Stando infatti all’indiscrezione di ‘Sportmediaset’, il futuro dell’esterno potrebbe essere ancora a Torino.

Il colombiano, classe 1988 e in scadenza proprio a fine stagione vuole continuare a Torino, alla Juventus. Ora aspetta solo alla dirigenza il rinnovo. Le parti si dovranno incontrare e stabilire definitivamente quale sarà la decisione presa, ma da parte del giocatore l’intento è già più che chiarito.

Calciomercato Juventus, Cuadrado vuole rimanere in bianconero | Rinnovo pronto

In scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione, Juan Cuadrado, esterno classe 1988 colombiano, ha tutta l’intenzione di continuare la sua avventura sportiva sotto la Mole. Il giocatore sarebbe più che determinato a restare in squadra e con Allegri, come riporta “Sportmediaset”.

Ora il giocatore aspetta solo una chiamata da parte della dirigenza che deciderà in via definitiva l’eventualità del rinnovo di contratto, e sarebbe pronto ad accettare anche un’eventuale offerta al ribasso pur di continuare la sua avventura con la squadra che più lo rappresenta. Stando all’indiscrezione si tratterebbe di un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione per ancora due anni, con opzione, addirittura, per una terza stagione. Insomma, Cuadrado vuole consolidare il proprio futuro alla Juventus “a vita”. Staremo a vedere come risponderà la società a questa situazione.