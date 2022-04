Calciomercato Juventus, “tempesta” Milinkovic: arriva il primo sì

Calciomercato Juventus, il campione serbo è considerato il rinforzo ideale per il reparto di centrocampo della Vecchia Signora.

Archiviato lo scacco con l’Inter, i bianconeri hanno manifestato una buona capacità di reazione contro il Cagliari e sono adesso attesi dal delicato incrocio con il Bologna. L’obiettivo è sempre quello di consolidare il quarto posto, consapevolmente dell’utopia scudetto ma al contempo di poter ambire addirittura ad arrivare sul podio in caso di passi falsi di qualcuna delle tre davanti.

Ciò che conta, però, è il risultato finale e, in particolare, l’entrata nelle casse di Agnelli di quel bottino legato all’approdo in Champions League che permetterebbe a Cherubini e colleghi di operare con molta più tranquillità ai fini di un miglioramento della rosa.

Come più volte evidenziato, gli aspetti da curare sono numerosi e riguardano diverse regioni di campo. Archiviando la questione Dybala, che meriterà sicuramente altri approfondimenti e riflessioni, riportiamo di seguito un importante aggiornamento legato alla zona di raccordo tra difesa e attacco.

Calciomercato Juventus, arriva il primo “Sì” per Milinkoivc-Savic: le ultime

Che proprio quest’ultima sia quella apparsa in questi anni in maggiore difficoltà lo dicono i fatti. L’involuzione del centrocampo della Juventus è stato frutto di acquisti non sempre felici e valutazioni sovente errate, che hanno nel tempo depauperato quello che per anni era stato il punto forte della squadra torinese.

Per tornare ad essere vittoriosi come un tempo, servirà dunque plasmare proprio la regione mediana, per la quale sono stati individuati diversi rinforzi. Tra i vari, figura sicuramente il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo fatto sapere di gradire la destinazione e la permanenza in Serie A.

A riferirlo è “La Repubblica“, evidenziante altresì come da Torino potrebbero cercare di abbassare le richieste di Lotito tramite l’inserimento di alcune contropartite. Attenzione però anche al PSG, sicuramente con maggiori potenzialità economiche e annoverabile tra le interessate al 21.