Calciomercato Juventus, l’epurato di lusso “porta” il nuovo 10: scambio in Premier League

Calciomercato Juventus, se in estate dovesse arrivare un’offerta per il calciatore la società non si opporrà. E non è da escludere l’ipotesi pedina di scambio.

Le ultime prestazioni hanno reso bene l’idea di come il giocatore sia in possesso di un notevole potenziale ma che purtroppo molto spesso fatichi ad esprimerlo. E nelle sue (quasi) tre stagioni con la maglia della Juventus non l’ha fatto quasi mai, se non in maniera sporadica, come due settimane fa nella sfida di campionato con l’Inter, ad esempio.

Adrien Rabiot a Torino è un caso irrisolto. Arrivato in pompa magna nell’estate 2019 dal Psg, sembrava potesse essere un giocatore pronto a fare il decisivo salto di qualità una volta approdato in un campionato più competitivo come quello italiano. Ma non è andata affatto così. Oggi la possibilità che il francese resti alla Juventus è appesa ad un filo. Ha un contratto che lo lega alla Vecchia Signora fino al 2023 ma non è da escludere che possa fare le valigie già nella prossima estate. E non tragga in inganno il fatto che Massimiliano Allegri nelle ultime partite lo stia utilizzando con una certa frequenza. Difficilmente, infatti, Rabiot “sopravvivrà” alla rivoluzione che dovrà cambiare pelle alla mediana bianconera.

Calciomercato Juventus, Tuchel “chiama” Rabiot al Chelsea: arriva Pulisic a Torino?

Rabiot, tuttavia, ha diversi estimatori fuori dall’Italia. Uno di questi, lo sappiamo bene, è Thomas Tuchel, attuale allenatore del Chelsea. Fresco di eliminazione dalla Champions League e ormai a distanza siderale in Premier dalla coppia Manchester City-Chelsea, il tecnico tedesco starebbe già pensando alle prossime mosse di mercato. E, stando a quanto riferisce il portale spagnolo fichajes.net, uno dei giocatori che chiederà alla (nuova?) proprietà è proprio il centrocampista transalpino, che ha già allenato ai tempi del Psg.

Se dovesse arrivare un’offerta, come spiegano dalla Spagna, la Juventus non si opporrà. Anzi, potrebbe “usare” Rabiot come possibile pedina di scambio per arrivare ad un giocatore al quale i bianconeri sono molto interessati come lo statunitense Pulisic.