Calciomercato Juventus, Donnarumma is back | “Terremoto” e doppio addio

Calciomercato Juventus, il ritorno di Donnarumma non è affatto un’ipotesi utopistica: le ultime indiscrezioni dalla Francia.

Non è stata una stagione semplice per il Psg, a dispetto dei grandi investimenti di cui la proprietà qatariota si è resa protagonista la scorsa estate: Messi, Sergio Ramos, Wijnaldum e Donnarumma hanno deluso le attese, con la rimonta patita al “Santiago Bernabeu” che ha scritto per l’ennesima volta la parola fine alle ambizioni europee della squadra di Pochettino, irretita negli abissi delle proprie paure.

A farne la spesa, oltre all’ex tecnico del Tottenham, sarà molto presumibilmente anche Leonardo, reo di non essere riuscito a creare i presupposti per una squadra vincente. Un’accozzaglia di campioni che il più delle volte si sono pestati i piedi, non riuscendo mai a trovare gli automatismi giusti al di fuori dei confini nazionali. La sempre più probabile “epurazione” dell’ex dirigente di Inter e Milan potrebbe avere ripercussioni importanti anche sul futuro di Gigi Donnarumma, una delle etoiles sbarcate in pompa magna all’ombra della Tour Eiffel.

Calciomercato Juventus, Donnarumma al Milan: la rivelazione de “L’Equipe”

E così, come riferito da L’Equipe, Gigio – che ha sottoscritto con i transalpini un contratto fino al 2026 – potrebbe incredibilmente ritornare al Milan, nel caso in cui Leonardo venisse “epurato”, e se soprattutto il club rossonero dovesse essere rilevato dal fondo di investimento del Bahrein Investcorp. Ipotesi alquanto suggestiva, e al momento poco praticabile: non solo per gli alti costi dell’operazione – tra cartellino e ingaggio – ma anche perché l’erede di Gigio, Mike Maignan, sta convincendo tutti a suon di prestazioni entusiasmanti. Nelle ultime sei uscite stagionali, l’ex Lille è riuscito a tenere inviolata la propria porta, rendendosi protagonista di parate da capogiro. Da non trascurare, poi, il modo con il quale Donnarumma si è “congedato” dai suoi ex tifosi: il calcio – ormai figlia del consumismo – è “divoratore”, ma spesso i cuori dei tifosi non dimenticano molto facilmente certi atteggiamenti…