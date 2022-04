Calciomercato Juventus, l’asso vincente per il nuovo Dybala: Cherubini chiude

Calciomercato Juventus, è lui il primo obiettivo per sostituire l’argentino che saluterà a fine stagione dopo sette anni.

Si apre oggi un’altra settimana importante per la Juventus, caratterizzata dal doppio impegno Coppa Italia-campionato. Smaltita la delusione per il pareggio contro il Bologna che ha estromesso forse definitivamente i bianconeri dalla corsa per lo scudetto, all’orizzonte si staglia la semifinale di ritorno della coppa nazionale contro la Fiorentina.

La Coppa Italia è un trofeo che Massimiliano Allegri non ha mai snobbato. Neanche durante la sua prima esperienza sulla panchina juventina, quando il trofeo arrivava spesso “in accoppiata” con il tricolore. Mercoledì allo Stadium c’è da difendere lo 0-1 conquistato a Firenze lo scorso 2 marzo, propiziato da un’autorete del viola Venuti nel recupero. Vincere la coppa per il secondo anno consecutivo sarebbe anche un modo per chiudere la stagione con almeno un titolo. E ovviamente rendere meno amara un’annata che potremmo tranquillamente definire “di transizione”. Dopo la Fiorentina c’è la trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo, gara da vincere a tutti i costi per evitare di riaprire la corsa per il quarto posto: qualora la Roma dovesse spuntarla oggi a Napoli si porterebbe a -3.

Calciomercato Juventus, si lavora sul fronte Raspadori

L’incontro di campionato con gli emiliani di Alessio Dionisi sarà anche un’occasione per osservare da vicino Giacomo Raspadori. Il giovane attaccante neroverde, infatti, dalla prossima stagione potrebbe raccogliere il testimone dalle mani di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Sky Sport, sarebbe lui il prescelto per sostituire l’argentino, il cui contratto è in scadenza e non verrà rinnovato.

La Juventus in realtà è sulle tracce del gioiellino del Sassuolo già da un anno. E prima di virare su Moise Kean dopo l’addio di Cristiano Ronaldo nell’estate 2021 era stato fatto un tentativo per accaparrarsi Raspadori, appena diventato campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini. Ma alla fine non se n’era fatto nulla per via del ridotto margine per chiudere la trattativa. Adesso è invece sembrerebbe il momento giusto, senza dimenticare che il direttore sportivo Cherubini può contare sugli ottimi rapporti con la società emiliana.