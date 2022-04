Calciomercato, bomba De Jong: spunta la prima richiesta alla Juventus

Calciomercato, il centrocampista blaugrana non è ancora sicuro di voler restare a Barcellona: si profila un braccio di ferro.

C’è un solo grande ostacolo che si frappone tra Frenkie de Jong e la Juventus: i soldi. Il Barcellona chiede tra i 70 e i 75 milioni di euro. E, per quanto i bianconeri possano desiderare di averlo in squadra con sé, si tratta di una cifra veramente astronomica. Un accordo che dev’essere ponderato attentamente.

Il mediano, dal canto suo, non è neanche troppo sicuro di fare il grande passo. Come ha fatto sapere qualche minuto fa con un tweet Dario Pellegrini, l’olandese ha chiesto alla Vecchia Signora di rallentare. “Non è convinto delle promesse del Barcellona – scrive – ma non vuole ancora esporsi in prima persona”.

Calciomercato, i bianconeri aspettano un “segnale” dall’olandese

“In caso di addio – twitta ancora Pellegrini – sarà un braccio di ferro. Oggi Torino è lontana, ma un segnale può decisamente accorciare i tempi”. La Juventus non vede l’ora: de Jong incarna alla perfezione tutto quello di cui la società ha bisogno in questo momento, un giocatore veloce nel gioco e di testa e, soprattutto, completo.

📌#DeJong chiede ancora tempo alla #Juventus: l’ 🇳🇱 non è convinto delle promesse del #Barcellona ma non vuole ancora esporsi in prima persona. Nel caso di addio, sarà un braccio di ferro. Oggi Torino è lontana ma un segnale può decisamente accorciare i tempi. pic.twitter.com/TymA9Wz67f — Dario Pellegrini (@dariopelle3) April 19, 2022

Gli spagnoli non avrebbero voluto privarsene, ma cederlo al miglior offerente potrebbe risolvere un sacco dei loro problemi. Le casse della società blaugrana non godono di ottima salute e un’offerta dignitosa, rapportata al valore del mediano, potrebbe sanare una situazione nella quale il club pare essersi ingarbugliato.

Le possibilità che l’olandese spicchi il volo sono perciò altissime, tanto più che la Juventus non è la sola ad aver messo gli occhi su de Jong. Anche il Bayern Monaco è interessato a lui, ma se riuscisse a mettere le mani su Ryan Gravenberch potrebbe decidere di mollare l’osso. A quel punto, sarebbe tutto più facile.