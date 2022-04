Calciomercato Juventus, Pogba ha ormai deciso: firma imminente

Calciomercato Juventus, era nell’aria e adesso c’è la decisione. La firma è solo questione di tempo ma è già pianificata.

Calciomercato Juventus, alla fine Pogba sceglierà il Psg. Era nell’aria e adesso la situazione sembra aver sbloccato ogni minimo dettaglio per la firma. Paul Pogba è prossimo per diventare un nuovo giocatore del Psg, ritornando così in Francia dopo la lunga parentesi inglese.

Niente da fare per la Juventus, alla fine il Polpo non sembra intenzionato a tornare a Torino e le richieste economiche non sembrano trovare il compresso giusto per il suo – gradito – ritorno a Torino, almeno per i tanti tifosi bianconeri in giro per il mondo.

Calciomercato Juventus, Pogba pronto a firmare con il Psg

Come comunica il giornalista estero ‘Pedro Almeida’ sul proprio profilo Twitter, la firma di Pogba al Psg è solo questione di tempo ma arriverà. Il Polpo ha scelto la sua prossima destinazione sia per richieste economiche assecondate ma anche per un ritorno nella terra natia, laddove tutto è iniziato.

Una “nuova” avventura in Francia per Pogba che si appresta a far parte di una rosa stellare che anno dopo anno colleziona grandi giocatori a parametro zero. Nel caso di permanenza di Mbappe, Pogba potrebbe ritrovare – proprio in Francia – uno dei suoi compagni di nazionale. Staremo a vedere cosa succederà ma – ormai – l’ipotesi Juventus sembra tramontata.