Calciomercato Juventus, addio Rugani: il nuovo jolly arriva con lo scambio

Calciomercato Juventus, uno scambio in difesa: le voci parlano di un baratto con un altro difensore italiano.

Calciomercato Juventus, si è parlato a lungo della possibilità di vedere Acerbi all’Inter, così da ritrovare il suo ex allenatore Simone Inzaghi. Acerbi, classe 1988, è in scadenza con la squadra laziale e cambierà società a fine stagione.

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile scambio alla pari con la Juventus. Acerbi infatti potrebbe scegliere i bianconeri e Rugani alla Lazio, anche lì, si parlerebbe di un ritorno, visto che Sarri allenò Daniele sia ad Empoli e poi di nuovo alla Juventus.

Calciomercato Juventus, scambio Acerbi – Rugani | C’è il piano

Il piano, come riporta ‘Milanews.it’, vedrebbe Acerbi utilizzato come contropartita per Daniele Rugani. Un scambio alla pari tra due centrali italiani che farebbero comodo alle rispettive squadre.

Proprio come Acerbi anche Rugani sarebbe in uscita dalla Juventus e la Lazio potrebbe fare al caso dell’ancora volenteroso centrale azzurro. Un’opportunità che è anche una volontà di poter giocare di più. Alla Lazio, infatti, Rugani ritroverebbe il suo ex allenatore che l’ha “lanciato” ai vertici. Maurizio Sarri accetterebbe volentieri l’ipotesi di scambio e adesso vediamo come risponderà, invece, la dirigenza bianconera a questa eventualità.