Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Pogba | Svolta pazzesca

Calciomercato Juventus, non è mai detta l’ultima parola. Ecco cosa potrebbe succedere nel futuro di Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, non è mai detta l’ultima parola sul futuro di Pogba. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il Polpo potrebbe lasciare Manchester ma non per la destinazione che – ormai – sembrava scontata. Stando infatti alle ultime indiscrezioni di ‘Fichajes’ potrebbe esserci una svolta.

Pogba sarebbe di nuovo nella lista desideri del Real Madrid. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, nonostante l’ormai quasi certificata volontà di andare a Parigi, da ‘Fichajes’ parlano di una possibile situazione Real Madrid.

Calciomercato Juventus, si riapre la pista Real Madrid per Pogba

Anche il Real Madrid sarebbe tornato nella “mischia” per assicurarsi un colpo assicurato come Pogba. Il centrocampista era anche l’obiettivo primario della Juventus ma i costi non l’hanno permesso e il suo #pogback sarà impossibile da perseguire.

Pertanto, adesso, la sfida è doppia. Psg sempre in pole ma il Real Madrid, che è prossimo anche all’acquisto di Mbappe, potrebbe mettere a segno un doppio colpo da urlo. Regalandosi due fuoriclasse, entrambi, compagni di nazionale. Staremo a vedere quello che succederà definitivamente. In attesa di capire la situazione sul fronte centrocampo, con diversi obiettivi in lista di Cherubini.