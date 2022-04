Calciomercato Juventus, bianconeri sorpassati | Lo ha richiesto Klopp

Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus sarà chiamata a prendere delle decisioni importanti riguardo alcuni uomini della sua rosa.

La stagione si avvia alla conclusione, con i bianconeri che hanno la possibilità di conquistare due obiettivi. Il primo è quel quarto posto che gli garantirebbe un posto nella prossima Champions League e con esso anche degli introiti economici importanti. Anzi, fondamentali per costruire una squadra sempre più competitiva. E poi c’è anche una Coppa Italia da vincere per arricchire la bacheca e regalare una grande soddisfazione alla tifoseria.

Poi ci si potrà concentrare sul calciomercato, con innesti in arrivo in tutti i reparti. Anche a centrocampo, dove però bisognerà prima capire quale sarà il futuro di Ramsey (ora in prestito ai Rangers Glasgow) e anche quello di giovani di talento come Rovella e Fagioli che potrebbero essere delle ottime alternative per Allegri. Che però spera, e come lui i tifosi, in un colpo di grande spessore.

Calciomercato Juventus, anche il Liverpool in pressing su Tchouameni

Diminuiscono con il passare delle settimane le chance di arrivare a Pogba. Il campione francese lascerà lo United a parametro zero ma ci sono altri top club europei che possono mettere sul piatto l’ingaggio monstre richiesto. Un altro obiettivo della Juventus, anche lui francese, rischia di svanire stando agli ultimi rumors che arrivano dalla Francia. Anche il Corriere dello Sport riporta quanto scritto da Foot Mercato, ovvero che cresce la concorrenza per Tchouameni. Il mediano transalpino è uno degli astri nascenti della Ligue1, dove si sta mettendo in mostra con la maglia del Monaco. Diminuiscono le speranze di vederlo in Italia. Oltre a Psg e Real Madrid infatti sul calciatore ci sarebbe anche il Liverpool, su espressa richiesta di Jurgen Klopp.