Calciomercato Juventus, il regalo per la svolta: “Allegri ha scelto lui”

Non si fermano mai le voci di calciomercato della Juventus. In estate si prevedono molti movimenti all’interno dell’organico bianconero.

In entrata o in uscita, ci sarà molto lavoro da fare per la dirigenza. Chiamata a rinnovare e ringiovanire la rosa di mister Allegri. Che attende nuovi volti per continuare nel suo percorso, per aprire un nuovo ciclo vincente all’ombra della Mole. Cosa succederà nei prossimi mesi è ancora troppo presto per dirlo, ma di sicuro i tifosi si aspettano dei colpi di spessore internazionale. Giocatori che possano elevare la qualità della Juventus e renderla più competitiva sia in Italia che in Europa.

Anche a centrocampo sono attesi volti nuovi, molto dipenderà anche dalle cessioni che veranno effettuate. Non si può appesantire troppo il monte ingaggi. Ma di sicuro alla Juventus serve un elemento con caratteristiche precise, quel faro del centrocampo che attualmente manca nello scacchiere di Allegri. Tanti nomi sono stati accostati ai bianconeri nel corso dell’ultimo periodo ma sembra essercene uno in pole position.

Calciomercato Juventus, Jorginho l’obiettivo per il centrocampo

Nel corso di “Juventibus” si è parlato molto dei possibili acquisti della squadra bianconera per la prossima stagione. Con il giornalista Franco Leonetti che ha rivelato come sia “Jorginho il prescelto” dal club per rinforzare la linea del centrocampo.

Jorginho sarebbe il playmaker ideale per la Juventus, giocatore che sa gestire il pallone e i ritmi del gioco nel migliore dei modi. L’azzurro potrebbe lasciare il Chelsea in estate e i bianconeri, in tal caso, dovranno farsi trovare pronti.