Calciomercato Juventus, se lo contendono in tre | Addio imminente

Calciomercato Juventus, tre big a contendersi uno dei volti più richiesti del centrocampo. Ecco cosa può succedere.

Calciomercato Juventus, dal portale spagnolo ‘Fichajes’ si parla del belga Tielemans. Il centrocampista è un oggetto di desideri di tante big d’Europa compresa la Vecchia Signora ma che dovrà rimanere alla finestra nel caso l’assalto triplo dall’Europa non vada a buon fine. Come riportano i colleghi spagnoli sarebbero ben tre i club -ormai- molto vicini alla chiusura della trattativa.

Real Madrid, Arsenal e Manchester United. Le tre grandi realtà europee pronte a chiudere il classe 1997 ormai diventato uno dei protagonisti di questo mercato ma già dello scorso. La Juventus rimane alla finestra pur consapevole di non competere, almeno dal punto di vista economico, con la controparte estera.

Calciomercato Juventus, due inglesi e una spagnola | Tielemans deve scegliere

In base alle offerte, spetterà al giocatore scegliere la prossima destinazione. Rimanere in Inghilterra, in Premier League, oppure tentare l’esperienza estera. Adesso il giocatore e il suo entourage valuteranno tutte le offerte e poi decideranno il -prossimo- destino. Certamente il giocatore è richiesto e non ci saranno sconti proprio data la porta del profilo in questione.

La Juventus rimane -attualmente- “tagliata fuori” perché non potrebbe competere dal punto di vista economico con queste squadre, anche perché dopo l’operazione Vlahovic bisognerà ponderare l’entrare, andando su occasioni e non su esborsi eccessivi. Ma non può, di certo, definirsi conclusa la sua corsa al belga, essendo, di fatto, la quarta squadra interessata. Solo il tempo, però, ci darà il verdetto.