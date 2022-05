Calciomercato Juventus, ha vinto Allegri: Agnelli ha già deciso

Calciomercato Juventus, Allegri e Agnelli, quale sarà il futuro del mister? Il presidente bianconero ha preso una decisione.

Calciomercato Juventus, Allegri ha vinto e continuerà ancora alla guida della squadra anche la prossima stagione. Nonostante una stagione fallimentare dal punto di vista dei risultati Agnelli vuole dargli fiducia nel nuovo progetto, nella cosiddetta rifondazione.

In un certo senso i risultati ci sono già stati. Il mister ha avuto grandi possibilità di arrivare a tutti i traguardi prefissati ma, alla fine, purtroppo il risultato è stato negativo per quanto sia riuscito ha ricreare un equilibrio interno, dettando, nuovamente, una sua impostazione iniziando dal centrocampo.

Calciomercato Juventus, Agnelli riconferma Allegri

Il presidente Andrea Agnelli, come scrive ‘Tuttosport’ è convinto però della sua scelta, continuare ancora con il proprio mister per far sì che il progetto ideato e quinquennale prenda – reale – forma. Dalla prossima stagione non saranno però ammessi altri passi falsi ma soprattutto brutte partenze.

Un motivo in più per sperare che il mercato verrà fatto secondo le indicazioni tattiche dello stesso Allegri. Certo, non ci sarà carta bianca visto che le scelte saranno in comune accordo tra dirigenza e allenatore ma la Juventus ricomincia dal suo mister, con i soliti necessari obiettivi: tornare a vincere lo scudetto ma riemergere anche in Champions League. Troppe sono le stagioni negative, nonostante dieci anni di successi consecutivi. La Juventus deve e vuole ritornare con il proprio allenatore, dalla prossima stagione però non saranno ammessi altri errori.