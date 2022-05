Calciomercato Juventus, quasi 20 milioni di euro per il nuovo Alex Sandro. Gli ultimi aggiornamenti.

Servirà adoperare molti cambiamenti nei prossimi mesi, così che questa stagione insolitamente conclusa senza trofei possa essere non solo un brutto ricordo ma anche una paradigmatica reminiscenza finalizzata al non ripetere gli errori del passato.

La piazza tutta sembra confidare nelle capacità e nella deontologia degli addetti ai lavori che, seppur rei di diversi errori in quest’ultimo triennio, sono più o meno gli stessi fautori del grande ciclo bianconero che in terra sabauda si cercherà di catalizzare nuovamente e nel minor tempo possibile.

Come ribadito spesso, la Juventus ha però bisogno di diversi miglioramenti, complici le diverse uscite previste quest’estate e la necessità di cancellare dal libro paga di Agnelli i nomi diversi elementi ormai ai margini o il cui rendimento non corrisponda allo stipendio percepito.

Calciomercato Juventus, piace Wijndal dell’Az Alkmaar

Se i prossimi addii di Dybala e Chiellini stanno ultimamente generando attenzione intorno al reparto offensivo e alla zona centrale della difesa, non sfugga anche la questione terzini. In particolar modo, andrà capito il futuro di Alex Sandro, da anni in netta fase calante e non più in grado di toccare i picchi raggiunti col Porto o durante i suoi primi anni italiani.

Il minutaggio, rotazioni con Pellegrini e scelte tecniche lasciano intendere come mister Allegri preferisca abbracciare un profilo più importante sulla corsia mancina ma che al contempo non depauperi enormemente le finanze del club.

Perfetto, dunque, il nome di Owen Wijndal, laterale classe 1999 dell’AZ Alkmaar messo nel mirino da Cherubini e adepti, prossimi a iniziare i preliminari contatti con l’agenzia del giocatore. Il suo prezzo è di 18 milioni, come riferisce AJGNewsOfficial.