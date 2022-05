Cosa succederà nel prossimo calciomercato della Juventus? È questa la domanda che tanti tifosi bianconeri si stanno facendo.

Ancora un match da disputare e poi si potrà guardare finalmente al futuro, ad una campagna acquisti che nel corso della prossima estate dovrà portare a mister Allegri quei rinforzi giusti per ringiovanire la rosa e poter puntare a traguardi importanti. Tutti chiaramente sperano che la Juve possa tornare presto a lottare per lo scudetto, cosa che non è avvenuta in questa stagione.

Gli addii di Dybala e Chiellini aprono dei buchi importanti nella squadra bianconera che andranno colmati con gli arrivi di altri campioni che possano aprire un nuovo ciclo. Ma non serviranno solo innesti in attacco o in difesa, non c’è settore del campo che non sarà interessato da cambiamenti. Si dovranno valutare con la massima attenzione anche i giovani in rampa di lancio e quelli che rientreranno dai prestiti.

Calciomercato Juventus, Miretti sempre più verso la conferma tra i big

Tra questi c’è anche il baby Miretti che anche ieri sera è stato protagonista dal primo minuto contro la Lazio, disputando ancora una volta una partita più che soddisfacente. Tant’è che sui social tifosi bianconeri ma anche semplici appassionati di calcio non possono far altro che applaudirlo.

#Miretti merita un posto da titolare, non nella rosa, non nelle rotazioni, ma titolare!

Giocatorone! — fabio (@fabio200908) May 16, 2022

Miretti talento pazzesco. Mi aspetto una convocazione in nazionale perché Mancini vede calcio. — CALCIOGIOCATO (@futbol2406) May 16, 2022

Lo dico? Era dai tempi di un ragazzino di nome Paul Pogba che non vedevo un giovane giocare con la personalità e convinzione tecnica di Miretti #JuveLazio — Cavallo Bianconero® (@CavBiancoNero3) May 16, 2022

Di questo passo è facile pensare che Miretti possa far parte in pianta stabile dell’organico della Juventus del futuro, anche se la dirigenza dovrà valutare se mandarlo in prestito per farlo giocare con maggiore continuità o lanciarlo tra i big definitivamente.