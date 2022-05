Calciomercato Juventus, retrocessione “salvifica”: da Allegri con lo scambio

Calciomercato Juventus, nonostante la retrocessione il club riscatterebbe il calciatore che a quel punto verrebbe ceduto con un scambio.

Calciomercato Juventus, da ‘La Stampa’, si parla del futuro di Bellanova. Il laterale difensivo del Cagliari potrebbe quindi essere, comunque, riscattato dal Bordeaux, nonostante la retrocessione. A questo punto interverrebbe la Juve che lo vuole acquistare e in cambio offrirebbe al Cagliari diversi giovani dalla quale ripartire.

Bellanova quindi potrebbe essere il rinforzo ideale per Allegri, laddove c’è bisogno. La difesa dovrà essere rinnovata sia sulle fasce ma soprattutto al centro. Non è un caso che gli obiettivi siano correlati anche all’addio del veterano Giorgio Chiellini. La dirigenza sta lavorando affinché si possa ripartire con forze fresche capaci già di fare la differenza nell’immediato.

Calciomercato Juventus, avanti tutta per Bellanova | Acquisto con scambio

Il giovane Bellanova potrebbe quindi essere il colpo ideale dalla quale ripartire. Per la prossima stagione non sono ammessi passi falsi. I bianconeri vogliono ritornare a vincere lo scudetto e stanno già creando una squadra più competitiva di quella attuale. Così ha voluto precisare anche lo stesso Arrivabene quando gli è stato chiesto come si muoverà sul mercato. Come sappiamo ci sono già alcuni fuoriclasse che potrebbero arrivare e altri che partiranno, come Chiellini e Dybala.

Ma la Juventus deve rilanciarsi a tutti i costi con giocatori ideali. Bellanova ha tutte le caratteristiche e il Cagliari aprirebbe al cessione con prestito, visto che la Vecchia Signora offrirebbe alcuni giovani importanti dalla quale ripartire.