Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto Koulibaly: “Contatti ufficiali”

Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio sul difensore senegalese del Napoli che spiazza tutti. Gli ultimi aggiornamenti.

Il campionato si è ormai concluso e la Vecchia Signora, oltre che al rammarico dei tanti punti persi, lascerà anche diversi giocatori nelle prossime settimane. Bernardeschi e Dybala sono ormai in scadenza e a breve pondereranno una scelta definitiva sulla prossima causa da abbracciare.

Ancora in fase di valutazione, poi, quel Giorgio Chiellini che per anni è stato vanto e leader delle retroguardie piemontesi nonché della Nazionale Italiana e il cui ritiro dalla Serie A rappresenterà un problema dalla non immediata risoluzione in vista delle stagioni a venire.

Se la sortita di Paulo costringerà la dirigenza a intervenire nella zona offensiva, anche la scelta, inevitabile, di Giorgio non potrà non comportare una reazione sul mercato da parte di Cherubini e colleghi.

Calciomercato Juventus, contatti ufficiali per Koulibaly

Questi sono ben consapevoli che un difensore come Chiellini è difficilmente trovabile, soprattutto alle giuste condizioni economiche che non depauperino in modo troppo importante le finanze della società.

C’è però un nome che da anni riecheggia e che da semplice suggestione potrebbe divenire concreta realtà. Ci riferiamo a quel Kalidou Koulibaly che Aurelio De Laurentiis sembrava in passato voler blindare ma che attualmente ha un contratto in scadenza nel 2023.

Su questo fronte, la pagina Insider bianconera, chiamata Enganche Juvinsight, ha affermato che sono iniziati i primi e ufficiali contatti tra Agnelli e il difensore del Napoli. La Juve potrebbe provare un affondo già quest’estate ma non è da escludersi lo scenario di un’attesa volto a prelevarlo a costo zero nel 2023, appunto.