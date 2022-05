Calciomercato Juventus, asse Torino-Londra rovente: proposta approvata e doppio intrigo

Calciomercato Juventus, adesso la dirigenza londinese potrebbe tornare attiva provando l’assalto doppio in Italia.

Calciomercato Juventus, da Londra occhi puntati su due bianconeri in particolare. Il cambio dirigenziale adesso potrebbe portare già i suoi frutti, andando a puntare alcuni obiettivi reputati primari. In particolar modo, come scrivono da ‘Il Corriere dello Sport’, sarebbero due i profili in questione. Entrambi bianconeri.

Un asse molto caldo quello tra Londra e Torino. I blues vorrebbero rifarsi la difesa e il primo nome rimane quello di De Ligt, anche se i bianconeri è l’ultima cosa che vorrebbero fare, cedere, adesso, il loro pilastro difensivo, soprattutto dopo aver già perso Giorgio Chiellini. E un altro nome che piace a Londra è quello di Rabiot.

Calciomercato Juventus, il Chelsea vuole due bianconeri

Come scrivono su ‘Il Corriere dello Sport’ sarebbero ben due i profili che interessano agli inglesi, il primo come detto poc’anzi difficilmente lascerà Torino mentre il secondo, Adrien Rabiot, le possibilità di un addio sembrano concrete. Il francese per qualità tecnica potrebbe essere il rinforzo ideale e lo stesso mister Tuchel accetterebbe l’eventualità.

Il francese nonostante il buon rendimento stagionale, soprattutto nell’ultima fase del campionato, ha ancora un contratto pesante di 7 milioni di euro a stagione che potrebbe quindi indirizzare la società verso la cessione. In tal caso i blues sarebbero i favoriti ma occhio anche al possibile ritorno del Psg. Il club francese è ancora forte sul centrocampista e andrebbe in questa direzione. Il tutto verrà deciso anche in base ai potenziali sostituti che sta valutando la società bianconera, in special modo desta sempre molto interesse la questione Pogba.