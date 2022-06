Calciomercato Juventus, tira e molla Di Maria: l’ultima svolta è clamorosa

Calciomercato Juventus, un tira e molla senza fine ma adesso ci potrebbe essere la svolta nell’operazione: cosa succede per Di Maria.

Calciomercato Juventus, l’operazione Di Maria è il vero caso di questo primo mercato. L’esterno argentino è uno dei desideri primari della dirigenza bianconera ma non si è ancora sbloccata, del tutto, per quanto inizialmente sembrava già fatta, l’operazione per il suo passaggio in bianconero.

La verità che adesso la situazione è ancora in stallo. Ormai molto vicino al suo passaggio in bianconero, giusto qualche giorni fa, Di Maria si era offerto al Barcellona. Situazione che non è piaciuta alla dirigenza della Juventus che adesso potrebbe guardare anche altrove.

Calciomercato Juventus, Di Maria prima scelta ma con alternative

Di Maria pertanto, come sottolinea anche ‘La Gazzetta dello Sport’ continua ad essere la prima scelta della dirigenza che però, nonostante tutto, guarda anche altrove. Una soluzione papabile potrebbe essere Berardi del Sassuolo. Gli emiliani chiedono 30 milioni e l’offerta è inferiore a quella che, invece, chiede la Roma per Zaniolo, altro grande obiettivo della dirigenza bianconera.

Come opzione gradita ma non considerato tra le prime scelte c’è anche Mykhaylo Mudryk, 21enne dello Shakhtar, esterno ucraino molto stimato ma non prioritario appunto. Insomma, Di Maria è ancora al centro dei desideri ma bisognerà capire innanzitutto le volontà dello stesso che, almeno per il momento, non sono state chiarite.