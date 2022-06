Juventus, Chiesa morde il freno: data UFFICIALE per il rientro

Juventus, Federico Chiesa dopo l’infortunio morde il freno: ha voglia di tornare. Ecco la data ufficiale per il rientro.

L’uomo che è più mancato nella seconda parte di stagione. L’uomo che avrebbe potuto fare decisamente comodo a Massimiliano Allegri ma che per la rottura del crociato all’Olimpico, contro la Roma, ha dovuto saltare da gennaio in poi tutte le partite. Federico Chiesa è tornato a correre, lo dimostrano i profili social della società bianconera che lo hanno immortalato mentre riprendeva confidenza con il terreno di gioco. Non con la palla però, per quella ancora è presto. Ma l’attaccante – che sogna anche la numero 10, c’è da dirlo – adesso morde il freno, e non vede l’ora di tornare in campo e soprattutto di giocare in coppia, lì davanti, con Dusan Vlahovic.

Nelle scorse settimane si è parlato di un rientro un poco più lontano nel tempo. Addirittura il prossimo anno, dopo il Mondiale che fermerà il campionato il prossimo novembre. Ma la data ufficiale del rientro l’ha data lo stesso Chiesa, a margine di un evento organizzato dalla società bianconera.

Juventus, ecco la data di rientro di Chiesa

“Il mio sogno è tornare il prima possibile, ma bisogna rispettare delle tabelle. Lo staff medico mi sta aiutando in tutto per tutto, è fantastico. Penso per inizio settembre di essere pronto, però vediamo”. Ecco, l’inizio di settembre, a campionato iniziato sì, visto che quest’anno la Serie A inizierà prima di Ferragosto, ma non nel 2023, come si diceva fino a qualche tempo fa. Una notizia sicuramente importante per Allegri e per la Juventus: Chiesa praticamente sarà un nuovo acquisto per il prossimo anno.

Insomma, bene così: la Juventus ha bisogno di Chiesa. Chiesa ha bisogno e voglia di tornare in campo. Speriamo possa succedere il prima possibile.