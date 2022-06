Calciomercato, incontro Juventus-Fiorentina: addio gratis

Calciomercato Juventus, un’eventualità che potrebbe non fare contenti i tifosi.La Fiorentina lo vuole per il proprio centrocampo.

Calciomercato Juventus, l’ultima notizia che rimbalza in prima linea è la possibilità da parte della Fiorentina di arrivare al giovane Fagioli. A dare la notizia è ‘La Nazione’ che parla di un interesse concreto da parte della squadra di Italiano per il gioiello di proprietà bianconera. Per molti un predestinato che adesso potrebbe salutare gratis.

Si legge infatti che secondo il quotidiano La Nazione, un nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina sarebbe proprio quello di Nicolò Fagioli e ci sarebbe stato già un incontro con la dirigenza bianconera per parlare del suo futuro.

Calciomercato Juventus, Fagioli alla Fiorentina | Obiettivo concentro

Dopo l’ottima stagione alla Cremonese che ha permesso al club di ritornare in Serie A dopo tanti anni, Fagioli vuole un posto importante da protagonista in Serie A. E ciò potrebbe avvenire proprio in viola.

Fagioli piace ai dirigenti della Fiorentina ma piace, soprattutto, al tecnico Italiano, anche se, contrattualmente l’unica prospettiva concreta potrebbe solo essere quella di un prestito secco con un addio gratis ma non definitivo. Semmai si prospetterebbe la possibilità di un addio solo con un riscatto non obbligatorio. Come detto poc’anzi, dopo l’ottima stagione alla Cremonese, Fagioli sembra essere diventato un beniamino dei tifosi, tanto che gli stessi lo vorrebbero in rosa e anche con un posto importante. C’è chi lo paragona già all’essere erede designato di Pirlo, paragoni importanti per un giocatore dalle grandi potenzialità.