Calciomercato Juventus, via libera con lo sconto: ha scelto i bianconeri

Calciomercato Juventus, arriva il via libera con sconto che avvantaggia i bianconeri. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Pogba a parte, sono diverse le pedine che la Vecchia Signora intende regalarsi per trovare la forza e il vigore di una volta, pian piano lenitesi in questi ultimi anni. Il Polpo, come raccontatovi, è stato individuato come il rinforzo ideale per la regione centrale di campo ma non è assolutamente destinato a rappresentare l’unico rinforzo in vista della prossima stagione.

Questo soprattutto alla luce delle diverse cessioni concretizzate e delle uscite cui si potrebbe assistere nelle prossime settimane. Lo scenario De Ligt lascia intendere come possano urgere interventi ulteriori in quella regione difensiva già rimasta priva di Chiellini. A ciò si aggiunga l’uscita di Dybala e la sempre meno possibile permanenza di Morata.

Calciomercato Juventus, Kostic può arrivare con lo sconto

Queste due ultime situazioni stanno alla base dei sondaggi fatti da Cherubini nelle ultime settimane sul fronte offensivo, laddove si seguono con attenzione diversi profili. Già dalla fine di maggio a Torino sono sulle tracce dello svincolato di lusso, Di Maria. Al nome dell’argentino si è poi (ri)aggiunto quello dell’esterno dell‘Eintracht Francoforte, Filip Kostic.

Quest’ultimo era stato seguito da Roma e Lazio già la scorsa estate, suscitando poi l’attenzione di tanti altri club, bianconero incluso. Catalogabile tra i migliori assist man d’Europa grazie ai 15 passaggi decisivi nel corso dell’ultima stagione, secondo Calciomercato.it, il suo approdo alla corte di Allegri potrebbe chiudersi sulla base di un’operazione tra i 12 e i 15 milioni di euro.

Una cifra inferiore, dunque, rispetto a quei 20 milioni chiesti dai tedeschi per un profilo che andrà in scadenza tra un anno e che sta facendo non poca pressione per non perdere il secondo treno in direzione Serie A.