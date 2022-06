Calciomercato Juventus, intreccio con Koulibaly: si decide tutto venerdì

Calciomercato Juventus, una decisione che passerà anche da un altro difensore centrale: ecco cosa succede in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, il futuro di Koulibaly passa soprattutto dal futuro di Demiral. Un intreccio che sancirà anche il futuro del centrale senegalese. Come scrivono da ‘Tuttosport’ la “chiave” per arrivare al pupillo di Spalletti passa dalla decisione su Demiral.

l’Atalanta non ha ancoa deciso se riscattare definitivamente il turco. Come sappiamo, la Dea detiene il diritto di riscatto sul centrale turco e solo entro venerdì potrà completare l’eventuale acquisto del centrale proprietà della Juventus. In caso di soldi in arrivo, allora, la dirigenza concentrerebbe tutte le forze sull’acquisto di Koulibaly

Calciomercato Juventus, Demiral “decide” Koulibaly | Entro venerdì il verdetto

In caso invece di mancato riscatto da parte della squadra di Gasperini, Demiral potrebbe ritornare in bianconero e a quel punto essere inserito in altre trattative. Il giocatore ha buona stima ai vertici, oltre alla Dea anche la Roma potrebbe essere interessata al suo acquisto.

Insomma, di mercato per Demiral c’è. Ma è chiaro che se la Dea entro venerdì decidesse di acquistarlo e quindi esercitare il diritto di riscatto la Juventus investirebbe tutto il tesoretto ricavato per assaltare definitivamente il colpo Koulibaly. Il Napoli non farà sconti ma è anche vero che il giocatore è in scadenza e quindi proprio la società partenopea vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero l’estate prossima. La Juventus ha un piano preciso ed ora non ci resta che aspettare la mossa decisiva della squadra bergamasca.