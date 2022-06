Calciomercato Juventus, ribaltone totale: nuovo scambio con la Fiorentina

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero sfruttare una potenziale contropartita per arrivare ad un obiettivo viola.

Calciomercato Juventus, il futuro del classe 1997 Mandragora di ritorno dal Torino e di proprietà bianconera potrebbe essere a Firenze. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, la società bianconera potrebbe sfruttare l’occasione di scambiare l’abile centrocampista per un obiettivo in entrata, stiamo parlando del centrale Milenkovic, giocatore che piace anche molto ad Allegri.

Stando infatti dalle indiscrezioni riportata da “Il Corriere dello Sport”, la squadra allenata da Italiano sarebbe infatti in attesa di sferrare l’assalto decisivo al giocatore di proprietà bianconera.

Calciomercato Juventus, scambio con la Fiorentina | Mandragora per Milenkovic

Il Torino che ha preso in prestito Mandragora non si è ancora capito del tutto se voglia riscattarlo o meno, ci sono le volontà ma manca ancora un definitivo accordo che possa definire il suo passaggio definitivo in granata. Ma in caso di mancato accordo, appunto, con Cairo, i bianconeri potrebbero sfruttare l’occasione di scambiare il centrocampista italiano per un profilo cercato da diverso tempo.

Stiamo parlando, ovviamente, di Nikola Milenkovic, giocatore esperto e che potrebbe senza dubbio prendere l’eredità importante in difesa. Un giocatore già pronto per fare la differenza ai vertici e con un già ottimo score personale. Staremo a vedere cosa succederà ma le volontà di Allegri, così come quelle della dirigenza, sono di ricercare un profilo adattabile proprio alle dinamiche di gioco e al modulo del mister. Milenkovic sarebbe il rinforzo ideale soprattutto dinnanzi ad uno scambio che favorisce entrambe le società.