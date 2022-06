Calciomercato Juventus, “Pogba alla Roma”: l’annuncio è clamoroso

Calciomercato Juventus, un retroscena davvero particolare che vede protagonista l’osannato centrocampista francese Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, Sabatini esce allo scoperto e racconta un aneddoto particolare del suo passato giallorosso. Intervistato da ‘Tuttosport’, Sabatini ha parlato di quella volta che fu molto vicino all’acquisto di Pogba.

Attualmente è il desiderio numero dei tifosi ma non solo. Pogba rappresenta una risorsa importante per il centrocampo del presente ma soprattutto per il futuro. Il suo arrivo in bianconero sembra imminente e Paul ha scelto, di nuovo, la Juventus. Nella sua intervista Sabatini ha raccontato di questo aneddoto che lo vide allora protagonista proprio con la possibilità di arrivare al fuoriclasse in mediana.

Calciomercato Juventus, il retroscena su Pogba: “È stato un grande rimpianto”

Ecco cosa ha detto Sabatini sulla questione relativa al possibile acquisto di Paul Pogba da parte dei giallorossi nel suo periodo in cui, appunto, stava nella Capitale: “Pogba è stato un grande rimpianto perché all’epoca fui pavido. L’allora suo agente Raiola mi propose lo scambio ma ci scontrammo e mi dispiace ancora molto”.

E poi conclude: “Mi chiese una commissione che per l’epoca e per l’età del ragazzo mi parve, allora, esagerata. Mi pare fossero 4 milioni di euro ma non vorrei sbagliarmi. Non ebbi il coraggio di dare questa informazione al presidente, all’epoca mi sembrava una cifra troppo importante da sostenere, un conto era Marquinhos. Col senno di poi avrei dovuto farlo e avrei regalato alla Roma un talento davvero importante per il calcio mondiale”.