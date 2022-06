Calciomercato Juventus, finalmente Di Maria: l’esito degli ultimi contatti

Calciomercato Juventus, c’è di nuovo ottimismo sulla trattativa per l’esterno argentino, attualmente in vacanza con la famiglia.

Riavvicinamento improvviso. La giornata di ieri ha segnato un nuovo inizio nell’intricata trattativa per Angel Di Maria, obiettivo dichiarato della Juventus ormai da settimane. Un ritorno di fiamma quando sembrava che le strade del club bianconero e quelle della talentuosa ala argentina fossero destinate ad allontanarsi per sempre. Qualche giorno fa c’è chi aveva infatti parlato di “tempo scaduto”, come se l’eccessivo temporeggiare del giocatore – attualmente in vacanza con la famiglia nelle Baleari – avesse quasi spazientito i dirigenti juventini, pronti a dirottare le proprie attenzioni su altri profili.

Ed invece le probabilità che “El Fideo” possa presto vestire la maglia bianconera sono ancora molto alte. Ieri c’è stato un altro contatto tra la Juve e il suo entourage e per la prima volta si è registrato un certo ottimismo circa la chiusura dell’affare. La trattativa, insomma, è più viva che mai. E potrebbe bastare poco per arrivare al sì tanto atteso da parte del nazionale albiceleste che dal 1 luglio non sarà più un calciatore del Psg.

Calciomercato Juventus, il sì potrebbe arrivare nei prossimi giorni

L’edizione odierna di Tuttosport spiega in maniera dettagliata ci sia di nuovo grande fiducia tra le due parti. Per sbloccare tutto potrebbe volerci ancora qualche giorno, ma la Juventus ha pazienza e sembra disposta ad aspettare. Di Maria al momento vuole godersi le vacanze, continuare a riflettere sul suo futuro e soprattutto farlo senza troppe pressioni. Torino però non è mai stata così vicina, sebbene resti forte il pressing del Barcellona, che non si è ancora definitivamente arreso. La decisione del “Fideo”, dunque, è imminente. È anche nel suo interesse fare in fretta, visto che l’altro suo grande obiettivo è arrivare al top della forma ai Mondiali di novembre con la sua Argentina.