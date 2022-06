Calciomercato Juventus, bomba Neymar: “Decisione immediata”. L’attaccante brasiliano attende dei chiarimenti dal presidente

Bomba Neymar. Vera e propria. Lanciata dal giornalista di Rmc Sport Tanzi. La situazione attorno al brasiliano non è delle migliori in questo momento, soprattutto dopo le dichiarazioni del presidente del Psg che, a quanto pare, non sono per niente piaciute a Neymar. Che attende di incontrarlo per avere delle delucidazioni, per capire soprattutto chi non ha reso al meglio, e se tra quelli che saranno ceduti potrebbe esserci il suo nome.

Insomma, un incontro chiarificatore, in un momento delicato per le sorti future del club parigino che ancora non ha annunciato il nuovo tecnico, con Pochettino che rimane sulla graticola e con Galtier che, secondo le ultime informazioni, sarebbe pronto a prenderne il posto.

Calciomercato Juventus, il futuro di Neymar è incerto

Rimane quindi in bilico la permanenza di Neymar nel club dello sceicco, soprattutto dopo una stagione clamorosamente al di sotto delle aspettative con la sola Ligue 1 già a dicembre quasi e poi con un’eliminazione contro il Real Madrid in Champions League che ancora grida vendetta. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, e secondo quello che ha affermato Momblano, anche la Juve potrebbe inserirsi in una trattativa per il giocatore brasiliano che potrebbe davvero decidere di cambiare aria.

Una situazione da seguire con molta attenzione quindi, anche se ci sono ovviamente degli ostacoli economici che non fanno altro che renderla quasi impossibile. L’ingaggio del verdeoro è ovviamente troppo alto per le casse bianconere, e solamente pochissime società in giro per l’Europa e per il Mondo se lo potrebbero permettere. Ma chissà, magari con un aiuto del Psg le cose potrebbero cambiare. Vedremo.