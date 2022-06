Calciomercato Juventus, bomba Salah: svolta da 70 milioni

Calciomercato Juventus, bomba Salah e svolta da 70 milioni di euro. Ecco le ultime clamorose notizie sull’egiziano.

Quest’ultimo si è definito il miglior giocatore al mondo nel suo ruolo qualche settimana fa, dimostrando di vantare non solo innegabili qualità atletiche e tecniche ma anche una personalità che ha permesso lui di raggiungere livelli altissimi dopo le prime difficoltà incontrate a inizio carriera, soprattutto con la maglia del Chelsea.

Il turning point della sua vita calcistica è stato con ogni probabilità l’approdo alla Fiorentina, in grado di permettere lui di familiarizzare con il calcio italiano prima dell’esperienza biennale alla Roma. Proprio nella Capitale, sotto l’egida di Garcia prima e Spalletti poi, l’egiziano ha vissuto la sua definitiva consacrazione, fondamentale per favorire un ritorno in Premier League concretizzatosi ormai cinque anni fa.

Calciomercato Juventus, bomba e svolta Salah: cambia campionato per 70 milioni di euro

In quel di Liverpool, l’ex 11 giallorosso si è meritato l’annoveramento nel corpo di migliori giocatori a livello mondiale, come evidenziato anche dalla grande continuità di prestazioni da lui ottenuta. Dopo essere stato un autentico incubo per la Vecchia Signora, soprattutto quando vestiva la maglietta della Fiorentina, Momo pareva poter tornare in Italia proprio all’ombra della Mole.

Certo, c’è sempre stata grande consapevolezza del fatto che fosse difficile imbastire una trattativa con i Reds, complici le alte richieste del club anglosassone. Quest’ultimo non vanta però una posizione di forza, a causa di quel contratto in scadenza fra un anno che, col passare del tempo, aumenta il rischio di vedere Klopp perdere il suo miglior giocatore a costo zero.

Dopo aver detto addio a Manè, dunque, la Kop potrebbe a breve salutare anche Salah, dal momento che non ci sono i presupposti per il rinnovo e che già da gennaio, a queste condizioni, il talentuoso esterno potrebbe accordarsi da free-agent con qualsiasi squadra. Le penne del “The Sun” hanno quest’oggi evidenziato come la svolta sia ormai vicina, grazie al forte interesse del Real Madrid che ha individuato in lui il giusto rinforzo per una regione offensiva che fino a qualche settimana fa era convinta di poter contare dalla prossima stagione dal “traditore” Mbappé.

Le cifre si aggirano intorno ai 60 milioni di sterline, la cui conversione in euro corrisponde pressoché alla quota dei 70 milioni.