Calciomercato, le mani della Juve su Zaniolo: il triplo piano per chiudere

Calciomercato, le mani della Juventus su Zaniolo: ecco quali sono le strategie bianconere per prendere l’attaccante di Mourinho

Non è legata alla situazione di De Ligt il possibile arrivo di Nicolò Zaniolo alla Juventus, ma la cosa certa è che se Cherubini riuscisse a cedere il difensore incassando 100 milioni cash come la società bianconera vorrebbe, allora le probabilità di un approdo dell’attaccante giallorosso alla Continassa salirebbero e anche di molto. Insomma, la situazione è questa. Anche se, come confermato dalla Stampa in edicola questa mattina, la dirigenza vorrebbe regalare a Massimiliano Allegri un attacco di primissimo livello. Dopo Di Maria, sembra essere giunta l’ora di un possibile affondo per Zaniolo.

Il cerchio di si stringe in poche parole e, oltre al primo piano che sarebbe quello di reinvestire il possibile tesoro in arrivo da Londra, ce ne sarebbero altri due per accelerare sul giallorosso. Che ormai è diventato il primo obiettivo dopo aver incassato il sì definitivo del Fideo.

Calciomercato, i piani della Juve per Zaniolo

Allora, andiamo con ordine e spieghiamo quelli che sarebbero i piani bianconeri. Il primo, ovviamente, è quello di inserire delle contropartite tecniche nell’affare. Anche se, la Roma, sotto questo aspetto, non sembra essere convinta. I nomi che sono circolati, quelli di Arthur e di Kean, non rientrerebbero per l’ingaggio che prendono, nei parametri della società giallorossa. Potrebbe spuntare fuori, ovviamente, anche altri obiettivi, ma appare comunque una soluzione difficile.

E poi c’è anche il piano creativo, quello che la Juventus è riuscito a mettere in atto soprattutto nell’operazione Chiesa e, in parte, anche in quella che ha portato Locatelli alla corte di Allegri. Un prestito oneroso, con diritto o obbligo di riscatto che dovrebbe essere anche semplice da raggiungere. Legato alle presenze in poche parole. Ecco, questa alla fine potrebbe essere la soluzione giusta per arrivare a dama.