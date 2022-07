Calciomercato, Zaniolo-Juventus è realtà: accordo trovato e nuova formula

Calciomercato Juventus, Zaniolo è sempre il desiderio numero uno. Ci sarebbe l’accordo con una nuova formula speciale.

Calciomercato Juventus, Zaniolo è sempre più vicino a vestire il bianconero. La Vecchia Signora ha tutte le carte in regola per permettersi l’affare che potrebbe stravolgere il mercato estivo. Il club giallorosso vorrebbe 50 milioni di euro cash, senza contropartite.

Ma quel contratto in scadenza nel 2024 potrebbe “costringere” Pinto a riformulare un ipotesi per la trattativa. La nuova proposta sarebbe un prestito oneroso, con una cifra che oscilla tra i 10-20 milioni, e poi trenta milioni di obbligo di riscatto.

Calciomercato Juventus, nuova formula per Zaniolo | Pinto apre al prestito con riscatto

Una nuova proposta che accontenterebbe tutti. Inoltre, come sottolinea ‘Repubblica’ ci sarebbe anche un raddoppio dello stipendio per il fuoriclasse italiano, 4,5 milioni rispetto ai 2,5 che prende oggi. Insomma un buon proposito per accelerare per un prospetto molto importante e obiettivo concreto dei bianconeri.

Inoltre lo stesso giocatore non ha mai nascosto la sua passione bianconera e adesso potrebbe essere l’occasione giusta di vederlo, finalmente, con la maglia della squadra che tifava da ragazzino. In casa bianconera ci sperano tutti, compresi i tifosi che voglio tornare sul tetto d’Italia dopo due stagioni decisamente al di sotto delle possibilità. Ma poi c’è anche la Champions League…