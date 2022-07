Calciomercato Juventus, semaforo “verde” e pazza idea per volare

Calciomercato Juventus, nuovo nome per i bianconeri. Arriverebbe dalla Serie A e sarebbe una suggestione non banale.

L’addio di De Ligt lascerà certamente un buco in difesa, che la dirigenza spera di colmare con l’acquisto di Koulibaly ma, stando alle ultime indiscrezioni direttamente da ‘Il Corriere dello Sport’, ciò potrebbe aumentare la possibilità di investire in entrata. Un nuovo nome che potrebbe interessare alla dirigenza bianconera è quello di Daniele Verde dello Spezia.

Stando infatti all’indiscrezione, con la cessione del centrale olandese ci sarebbe un tesoretto non indifferente da investire sul mercato. L’ultima idea è Daniele Verde dello Spezia, che ha all’attivo, 8 gol e 6 assist la scorsa stagione.

Calciomercato Juventus, nuovo nome per Allegri | Piace Daniele Verde

Profilo ideale e che farebbe comodo ad Allegri. Il classe 1996 italiano potrebbe essere un giocatore utile da rotazione sulle ali. Duttile proprio nelle strategie tecniche del mister. Stando a ‘Il Corriere dello Sport’, adesso, l’operazione è possibile.

Ancora non sarebbero state, però, svelate le cifre di un eventuale operazione. Per ora si parla solo d’interesse ma non è escluso che una volta raggiunto l’accordo con la cessione di De Ligt, i bianconeri sparano alto, giustamente, anche data l’età del giocatore, proprio la dirigenza non si concentri su altri obiettivi su più settori del campo. Verde potrebbe rappresentare il rinforzo ideale e il giocatore potrebbe diventare, date le sue caratteristiche tecniche, un nuovo pupillo di mister Allegri.