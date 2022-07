Calciomercato Juventus, “Ramsey nuovo giocatore del Monza”: epic fail virale

Calciomercato Juventus, “Ramsey nuovo giocatore del Monza”: la sentenza di Wikipedia è senza appello. Ecco come stanno le cose.

Reduce dall’esperienza in prestito ai Rangers Glasgow, Aaron Ramsey ha fatto ritorno alla Juventus, ma la sua avventura in bianconero è ai titoli di coda. Legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2023, l’entourage del gallese è al lavoro per trovare la quadra definitiva con la dirigenza bianconera sulla questione legata alle cifre di una rescissione consensuale che sempre essere l’opzione più praticabile.

Molto difficile capire, poi, quale possa essere la futura destinazione dell’ex Arsenal, che all’ombra della Mole percepisce attualmente 7 milioni di euro netti a stagione. Impossibile ipotizzare che si faccia sotto qualche squadra mettendo sul piatto cifre simili; più ragionevole, semmai, credere che il centrocampista debba sicuramente ridimensionare le proprie richieste economiche, per rimettersi in gioco in un nuovo contesto. In quest’ottica, il Monza negli ultimi giorni avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno, ma senza approfondire la situazione.

Calciomercato Juventus, Wikipedia su di giri: “Ramsey nuovo giocatore del Monza”

Tanto è bastato alché Wikipedia postasse una didascalia su Ramsey, inserendo il Monza proprio come attuale squadra del gallese. Un epic fail che sicuramente non è “unico” nella storia di Wikipedia, che ci ha abituati a svarioni del genere. Notizia che si è subito diffusa nel web, tra l’incredulità generale, ma che poi è stata prontamente e seccamente smentita: il Monza non ha affondato il colpo per Ramsey, limitandosi a qualche contatto informale. Che in futuro ci possano essere nuovi colloqui? Chissà, Wikipedia permettendo..