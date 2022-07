Calciomercato, ribaltone pazzesco: “La Juventus ha in mano Bremer”

Calciomercato Juventus, ribaltone pazzesco per il difensore. Adesso cambia tutto in Serie A: svolta immediata.

Da ‘Radio Radio’ la svolta improvvisa. I bianconeri avrebbero in mano il centrale del Torino, Bremer. Lo scrive Ilario Di Giovambattista sul proprio profilo Twitter. Una svolta clamorosa nel futuro del centrale brasiliano.

Si è parlato a lungo della possibilità di vederlo all’Inter, per lungo tempo la corte dei nerazzurri sembrava portarlo in un’unica direzione, quella di Milano. Nelle ultime ore, però, la svolta. Dopo l’ormai consolidato affare De Ligt – Bayern Monaco i bianconeri voglio subito difensori su cui investire il massimo della ambizioni, Bremer ha il phisique du role ideale.

Calciomercato Juventus, Bremer come sostituto di De Ligt | Avanti tutta per il brasiliano

Giovane, agile e con ottimi piedi. Le caratteristiche di Bremer sembrano corrispondere appieno alle richieste dei bianconeri. Il giocatore è pronto per il salto di qualità e l’anno scoro ha disputato una stagione sontuosa che gli è valsa la stima dei grandi club italiani.

Non è un mistero che le ambizioni del giocatore siano quelle di giocare ad alti livelli, in Champions League. La Juventus può offrirgli questa opportunità e adesso le parti sarebbero più vicine che mai. Un profilo che per caratteristiche tecniche piacerebbe, molto, anche ad Allegri. Staremo a vedere cosa succederà ma adesso i tempi sono maturi per chiudere l’operazione superando in toto la concorrenza nerazzurra.