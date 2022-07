Calciomercato, ottimismo crescente per Bremer: “Vuole la Juve”

Calciomercato, cresce l’ottimismo attorno al nome del difensore del Torino. La Juventus ha superato l’Inter e il giocatore ha già espresso la sua preferenza

L’ottimismo in casa Juventus cresce. In maniera sensibile. E più passano le ore e più il colpo di mercato in difesa, anche per via di una possibile partenza di De Ligt, e più sembra ci sia un avvicinamento importante per il granata Bremer. Al momento Cherubini ha superato Marotta nell’offerta economica per il brasiliano in uscita dal Torino.

E secondo quanto riportato da Momblano, nella notte, il difensore avrebbe deciso di accettare il corteggiamento della Juventus. A questo, confermato anche dallo stesso giornalista durante la diretta in corso di Juventibus, su Twitch, arriva anche il Tweet del giornalista di goal.com, che segue le vicissitudini della squadra bianconera, Agresti.

Calciomercato, ottimismo crescente per Bremer alla Juve

“Cresce l’ottimismo in casa Juve per il sorpasso nei confronti dell’Inter per arrivare a Bremer”. Una frase sola, senza punteggiatura, per spiegare in questo momento cosa si prova dentro la società bianconera. Queste le parole di Agresti, che se come sappiamo c’è quell’incontro di oggi che scioglierà gli ultimi dubbi. Tra poche ore infatti sarebbe previsto un faccio a faccia tra a dirigenza dell’Inter e quella del Torino. In tarda serata quindi si saprà in maniera definitiva quale sarà il futuro del difensore granata.

Per Marotta sarebbe uno smacco clamoroso. Soprattutto dopo aver perso Dybala che ha deciso d’accettare il corteggiamento della Roma e di volare così in Portogallo alla corte di Mourinho. Per la Juve sarebbe una goduria pazzesca che porterebbe dopo Pogba e Di Maria un altro pezzo da novanta alla corte di Massimiliano Allegri. Poco tempo ancora, poi il futuro sarà svelato. Con una sensazione che non scriviamo ma che sentiamo.