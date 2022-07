Calciomercato Juventus, colpo di scena Rabiot: incontro e svolta

Calciomercato Juventus, il centrocampista transalpino non è partito con il resto del gruppo per la tournée statunitense.

Sull’aereo che ha portato i giocatori della Juventus negli Stati Uniti Adrien Rabiot non c’era. Un’assenza che giocoforza ha finito per fare rumore. D’altra parte non poteva passare inosservata, visto che il centrocampista transalpino non rientra tra gli infortunati. Cioè quelli che non si sono potuti imbarcare per gli States perché non ancora al meglio dal punto di vista fisico. Un chiaro indizio di mercato? Probabilmente sì, anche se la versione ufficiale vuole che Rabiot sia rimasto a Torino per “motivi personali” non meglio precisati.

Si allenerà alla Continassa, da solo, in attesa che si sblocchi qualcosa. La stima di Massimiliano Allegri nei suoi confronti resta immutata: nell’ultima stagione l’allenatore toscano gli ha voluto dare fiducia ma lui l’ha ripagata solamente a tratti. Al di là di un finale in crescendo, nel complesso la stagione di Rabiot non può definirsi positiva.

Calciomercato Juventus, a breve la madre Veronique incontrerà il Psg

Il suo nome non figura tra i sicuri partenti, come lo saranno presto Arthur e Ramsey, ammesso ovviamente che si riesca a trovare un acquirente per i due centrocampisti. Ma se dovesse arrivare l’offerta giusta, la Juventus non ci penserà due volte a lasciare partire Rabiot. Un mese fa si parlava di un interesse crescente da parte di alcuni club di Premier League, oggi invece sembra aver fatto qualche passo in avanti il Lione.

Veronique #Rabiot continua il lavoro per portare offerte alla #Juventus per il figlio Adrien. Settimana prossima incontro tra Veronique e la dirigenza del #PSG per parlare del figlio ma la madre-agente è in contatto anche con vari club della #PremierLeague. — 𝑬 𝑵 𝑮 𝑨 𝑵 𝑪 𝑯 𝑬 (@juvinsight) July 22, 2022

Dietro le quinte, oltre al direttore sportivo bianconero Cherubini, sta lavorando alacremente la madre, nonché sua agente, Veronique. In cerca della proposta vantaggiosa da portare alla Juventus e permettere a suo figlio di iniziare una nuova avventura altrove. Come riporta su Twitter l’insider della Signora “Enganche”, nella prossima settimana la mamma del giocatore incontrerà il Psg, ma allo stesso tempo resta in contatto con diverse società della Premier League, destinazione gradita al mancino francese.