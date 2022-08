Calciomercato Juventus, la Roma lo ha in pugno: l’incastro è un via libera

Calciomercato Juventus, adesso i giallorossi sarebbero in vantaggio per l’attaccante tanto che valuterebbero l’acquisto subito.

La Roma è in vantaggio per Belotti. L’ex capitano del Torino è ancora senza squadra motivo per cui le big della Serie A si muovono affinché si possa chiudere la trattativa. Stando infatti all’ultima indiscrezione de ‘La Stampa’, la squadra di Mourinho avrebbe in pugno l’attaccante italiano.

Belotti verrebbe valutato come vice di Abraham in attacco. La squadra di Mourinho compone il suo mosaico offensivo e dopo Dybala si appresta a chiudere un’altra operazione importante a livello offensivo.

Calciomercato Juventus, Belotti come vice Abraham

Stando infatti all’indiscrezione de ‘La Stampa’, i giallorossi starebbero soltanto aspettando l’uscita di un giocatore a livello offensivo, probabilmente quella di Shomurodov e poi da lì si andrebbe a chiudere l’ex bomber del Torino.

Belotti piace molto a Mourinho che lo valuterebbe come ottima alternativa offensiva, diventando, di fatto, l’atro acquisto in attacco per i giallorossi. Dopo Paulo Dybala quindi un altro giocatore proveniente da Torino potrebbe prendere parte alla squadra giallorossa. Staremo a vedere cosa succederà. Non rimane che aspettare ancora qualche giorno per avere l’ufficialità definitiva.