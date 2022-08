Juventus, ufficiale: intervento riuscito e iter riabilitativo

La Juventus si avvicina a grandi passi verso il debutto in campionato, che avverrà nel giorno di Ferragosto contro il Sassuolo.

Iniziare nel migliore dei modi sarà necessario per poter lottare per lo scudetto. L’annata che sta per cominciare sarà insolita, per via del mondiale che si giocherà tra novembre e dicembre in Qatar. E che costringerà i campionati ad una lunga pausa, con tanti elementi anche della Juve che saranno impegnati nella manifestazione.

Pensando al presente, nel corso degli ultimi giorni Allegri ha dovuto fare i conti con due calciatori infortunati che sono destinati a saltare le prime gare della stagione, vale a dire Pogba e McKennie. Anche nella formazione Under23 di Brambilla ci saranno però delle defezioni importanti. Tra cui quella di Felix Correia, sul quale sono arrivati aggiornamenti dal club nella serata odierna.

Juventus, riuscita l’operazione alla spalla per Felix Correia

“Felix Correia, in seguito alla lussazione della spalla destra, è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico. L’intervento, eseguito dal Dott. Ravera presso la clinica Fornaca, è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica” si legge nella nota del club pubblicata sul sito internet ufficiale. Non ci sono al momento previsioni sul ritorno a disposizione dell’attaccante, chiaramente non si prenderanno rischi. Tornerà in campo solo quando sarà al meglio.