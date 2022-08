Calciomercato Juventus, accordo per Rabiot: tifosi imbufaliti sui social

Calciomercato Juventus, secondo quanto riportano alcuni media inglesi i bianconeri avrebbero raggiunto l’accordo per la cessione del francese.

La “bomba” è arrivata nel primo pomeriggio dall’Inghilterra. L’ha lanciata Sky Sport Uk, sostenendo come il Manchester United si sia ufficialmente mosso per acquistare Adrien Rabiot dalla Juventus. Mentre tutti si aspettavano l’addio del brasiliano Arthur, da giorni nel mirino del Valencia di Gattuso, potrebbe invece essere il centrocampista francese a lasciare per primo Torino. Dalla Continassa, il quartiere generale bianconero, al momento non sono arrivate conferme. Ma il nome di Rabiot figurava da tempo nella cosiddetta lista dei “cedibili” nonostante abbia concluso la scorsa stagione in crescendo.

Insomma, oltremanica sono sicuri che la Juventus e i Red Devils abbiano raggiunto un principio di accordo. Lo United ha disperatamente bisogno di “rifondare” il centrocampo e il giocatore transalpino può fare al caso del tecnico Erik ten Hag. L’allenatore olandese ha iniziato la sua avventura in Premier League con una sconfitta casalinga per mano del Brighton e si è subito reso conto che il lavoro da fare è più complicato di quanto pensasse.

Calciomercato Juventus, sui social ribolle la rabbia dei tifosi del Manchester United

In realtà, in cima ai desideri di ten Hag, c’era il suo pupillo Frenkie de Jong, sbocciato anche grazie a lui ai tempi dell’Ajax. Ma la trattativa con il Barcellona sembra essersi definitivamente arenata e Rabiot rappresentava il cosiddetto “piano B”. Una soluzione che tuttavia non entusiasma gli esigenti tifosi dei Red Devils, convinti che il francese non sia il giocatore giusto per poter alzare il livello della rosa dello United e risolvere i problemi a centrocampo. La versione online del ManchesterEvening News, infatti, pochi minuti fa ha pubblicato tutta una serie di tweet al vetriolo pubblicati da alcuni tifosi i quali si augurano vivamente che l’affare Rabiot non vada in porto. Eccone uno dei tanti.