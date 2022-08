Calciomercato, rescinde e va alla Juventus: svolta inaspettata

Calciomercato Juventus, l’ipotesi rescissione potrebbe favorire il suo trasferimento in bianconero: le ultime dalla Spagna.

La tripletta siglata da Morata è sembrato configurarsi come un biglietto da visita per un viaggio che, salvo clamorosi colpi di scena e svolte improvvise, non si concretizzerà. L’Atletico non ha aperto alla soluzione prestito, con i Colchoneros che hanno persino rispedito al mittente l’ultima offerta presentata dai bianconeri, di circa 20 milioni di euro.

Tuttavia, dalla Spagna potrebbero comunque palesarsi nuovi scenari interessanti. Stando a quanto riportato da Relevo, nelle ultime ore il nome di Memphis Depay è ritornato prepotentemente in orbita Juve. Con Morata praticamente impossibile e Raspadori sempre più vicino al Napoli, la “Vecchia Signora” sarebbe ritornato su un suo vecchio obiettivo, che potrebbe salutare anticipatamente il Barcellona gratis. I blaugrana accetterebbero un’eventuale rescissione contrattuale, a patto che sia il calciatore a chiarire senza mezzi termini la sua partenza. Una situazione da monitorare con estrema attenzione, in quanto gravida di possibili sviluppi a stretto giro di posta: ricordiamo che Depay è un profilo accostato alla Juve da diversi anni, ma che o per un motivo, o per un altro, non si è mai concretizzato.