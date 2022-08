Calciomercato Juventus, Sky: accordo a un passo per Rabiot | Cifre capolavoro

Calciomercato Juventus, svolta nella trattativa per la cessione di Rabiot al Manchester United: le cifre che suggellano l’accordo.

Nella scialba prestazione con la quale la compagine di Allegri si è inchinata al cospetto dell’Atletico Madrid, ha impressionato la facilità con la quale i Colchoneros hanno preso sin da subito il predominio della zona nevralgica del campo, riuscendo ad imbastire molte trame di gioco per la mancanza di filtro e di idee della metà campo avversaria.

Un problema acuito dall’assenza di Paul Pogba, che prosegue le terapie conservative per lenire il dolore ai legamenti che lo hanno tediato nella pre-season; una panacea, in tal senso, potrebbe essere rappresentata dal mercato, anche se ora come ora la trattativa per l’eventuale trasferimento di Paredes all’ombra della Mole vive una fase di stalla, per l’impossibilità da parte della Juventus di imbastire l’operazione a titolo definitivo. Una svolta, però, potrebbe essere rappresentata da un’altra trattativa, che in queste ore sta trovando terreno fertile: si tratta dell’operazione che dovrebbe portare Adrien Rabiot a vestire la maglia del Manchester United.

Calciomercato Juventus, le cifre dell’affare Rabiot

Dopo i colloqui positivi andati in scena nella giornata di ieri, anche oggi le parti in causa si sono sentite, avvicinandosi sensibilmente. Secondo quanto riferito da Sky, Juventus e Manchester United sarebbero sempre più vicini a trovare un accordo per Rabiot: l’intesa dovrebbe essere suggellata attorno ai 17 milioni più bonus, con lo stesso Ten Hag che avrebbe avuto un colloquio telefonico con la mezzala, per convincerlo della sua futura centralità nel progetto. Il cerchio non è ancora chiuso, anche perché l’entourage del centrocampista in più di una circostanza ha dimostrato di poter far saltare il banco: tuttavia, pur non portando ad un accordo definitivo, i contatti avuti tra gli uomini mercato dei Red Devils e l’entourage di Rabiot sono stati piuttosto positivi.