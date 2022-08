Calciomercato Juventus, Condor scatenato: doppio colpo bianconero

Calciomercato Juventus, Galliani scatenato e doppio colpo dai bianconeri. Il Monza fa sul serio, le ultime.

In queste settimane di mercato abbiamo assistito al diffondersi di tante voci e scenari, in grado di catturare l’attenzione mediatica e dei tifosi di plurime realtà della Serie A. Basti pensare alla rivoluzione in casa Napoli ma anche agli scenari Dybala o Lukaku, dei quali si è parlato e discusso non poco.

Anche all’ombra della Mole abbiamo assistito al diffondersi di numerose novità e voci, a partire dalle eccellenti uscite, passando per le difficoltà nell’arrivare a Di Maria ma anche a tutto ciò che abbia preceduto il grande colpo Bremer, beffardo per l’Inter, nonché il ritorno di Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, doppio colpo bianconero di Galliani

Al netto dell’importanza di tali aspetti e della diffusione di situazioni a dir poco interessanti all’ombra della Mole ma anche in tante altre città di Italia, ciò che ha sorpreso maggiormente è stato il modus operandi del Monza di Galliani e Berlusconi, sottintendente il forte anelito al voler affrontare il prossimo campionato con l’obiettivo di consolidarsi e non essere una semplice neopromossa.

Come accaduto anche in passato, ai tempi del gloriosissimo Milan, il noto e vincente binomio ha sempre fatto parlare i fatti, creando una felice commistione tra gioventù e saggezza ma, soprattutto, prendendo giocatori funzionali e importanti per mister Stroppa. Da Cragno all’approdante Petagna, passando per i due Ranocchia di Inter e Juventus.

Proprio a quest’ultimo, come riferito da Marco Conterio, si potrebbe aggiungere un altro prospetto bianconero. Ci riferiamo a Nicolò Rovella, reduce dalla buona esperienza al Genoa.