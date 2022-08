Calciomercato, Paredes stretto in una morsa: accordo con la Juve

Calciomercato, in attesa che si concretizzino le cessioni arriva un’importante notizie in merito alla trattativa per l’argentino.

Sistemata la corsia sinistra con l’arrivo di Filip Kostic dall’Eintracht Francoforte, ora il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini può finalmente rivolgere le proprie attenzioni agli altri due reparti: attacco e centrocampo. Per quanto riguarda quello avanzato, la sensazione è che la Juventus stia per fare all in su Memphis Depay, l’attaccante olandese ex Lione vicino alla risoluzione con il Barcellona. Le ultime notizie che arrivano dalla Spagna raccontano di una trattativa in stand-by ma la Signora ha ormai in pugno il giocatore e nella prossima settimana potrebbe sbloccarsi tutto.

Discorso diverso, invece, per il restyling che riguarderà la zona nevralgica del campo. Qui, infatti, saranno fondamentali le cessioni. I due che in questo momento hanno la valigia in mano sono il francese Adrien Rabiot e il brasiliano Arthur. Il tanto atteso rinforzo a centrocampo arriverà soltanto se la Juve riuscirà a cedere, in tempi brevi, uno dei due.

Calciomercato, accordo totale con gli agenti di Paredes

Non appena si concretizzerà uno dei due addii, la Juventus potrà mettere le mani su Leandro Paredes del Psg. L’accordo, come ha riportato pochi minuti fa l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, è totale tra i bianconeri e l’entourage del centrocampista argentino. Adesso non resta che attendere quello tra la Juve e il club parigino, affinché si trovi un compromesso sulla formula. Il giocatore, dunque, aspetta fiducioso, forte del “patto” che ha stretto con i dirigenti juventini.