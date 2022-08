Calciomercato, Depay ci crede sul serio: Juventus a bocca aperta

Calciomercato Juventus, le ultime novità sul futuro di Memphis Depay, oggetto del desiderio della “Vecchia Signora” per rimpolpare l’attacco.

Da giorni il nome di Memphis Depay è balzato in cima alla lista dei desideri della Juventus, alla ricerca di un attaccante in grado di fungere sia a supporto di Vlahovic, che da vice Dv9. Legato al Barcellona da un contratto in scadenza nel 2023, però, il bomber olandese è al centro di numerosi rumours di mercato, a causa dei quali – secondo quanto riferito dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” – si sarebbe preso del tempo per capire il da farsi.

Con il contestuale assalto del Chelsea per Pierre Aubameyang, infatti, l’ex Lione vuole capire effettivamente se un clamoroso ribaltone nell’attacco blaugrana sia possibile, e se effettivamente una sua permanenza con il Barcellona possa concretizzarsi. Ricordiamo che con il club spagnolo è sempre in ballo il tema concernente la rescissione consensuale del contratto in scadenza nel 2023: aspetto che sicuramente sarà stato trattato anche nella giornata di ieri, alla luce dei diversi incontri andati in scena con i legali del Barça, allo scopo di trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa.

Calciomercato Juventus, Depay prende tempo: l’ombra del Tottenham…

In tutto questo, non può essere escluso l’importanza del blitz con il quale il Tottenham del duo Conte-Paratici ha provato a sondare la situazione: un attestato di stima che Depay ha recepito, e che sicuramente non lo avrà lasciato indifferente. Insomma, con una Juventus che aspetta di capire l’evolversi della situazione e freme per regalare ad Allegri un altro regalo in tempi relativamente brevi, Depay ha capito di dover ancora ponderare con zelo la sua decisione, per mettere sul piatto della bilancia le diverse opzioni e capire quale possa essere quella più funzionale al suo futuro.