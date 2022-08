Calciomercato Juventus, scambio “2 x 1”: Muriel subito in bianconero

Calciomercato Juventus, i bianconeri mettono sul piatto uno scambio doppio. Due profili per potenziare più ruoli.

Come scrivono da ‘Calciomercatonews.com’, i bianconeri aprono allo scambio con l’Atalanta mettendo sul piatto il cartellino di Moise Kean. L’attaccante italiano infatti potrebbe essere scambiato per ben due profili. Valutato 30 milioni, la metà di Muriel, Kean verrebbe messo sul mercato per arrivare, appunto, al cartellino del colombiano ma anche a quello di Djimsiti per la difesa.

Operazione che non sembra convincere Gasperini nonostante il grande interesse mosso nei confronti del giovane bomber azzurro.

Calciomercato, Kean vale doppio | Muriel e Djimsiti per la Juventus

La Juventus metterebbe sul piatto proprio il cartellino del classe 2000 e in cambio chiederebbe ben due profili. Operazione che però non sembra convincere per niente la Dea che preferirebbe la cessione in cash piuttosto che uno scambio, nonostante il grande apprezzamento mosso nei confronti di Kean.

Difficilmente, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, l’Atalanta accetterà questa proposta da parte della dirigenza bianconera che nonostante tutto vuole ancora potenziarsi sia in attacco che in difesa.